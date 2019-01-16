«Выписали с пневмонией и плохими анализами»: жительница Башкирии умерла, не получив нужное лечение

СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-16T10:26:11+03:00

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Эта трагическая история произошла еще в прошлом году: 41-летняя жительница поселка Тирлян скончалась в больнице за месяц до своего рождения. Однако отец погибшей до сих пор пытается добиться справедливости, поскольку считает, что в смерти дочери виноваты медики.

- В марте моя дочь лежала в кардиоотделении центральной больницы Белорецка, - рассказал отец Лилии Тагир Еникеев в беседе с порталом UfacityNews.ru. – Ее выписали оттуда с целым «букетом» болезней: пневмония, хронический бронхит, гипертония. Анализы были плохие, дочь часто кашляла и тяжело дышала.

Вскоре женщине стало плохо, но в местной поликлинике ее не стали даже осматривать и не выписали лечение, отправив ее на анализы, а отцу заявили – мол, у дочери посталкогольный синдром, вот она и мучается.

- Но моя дочь даже никогда не пила, возмущается Тагир Еникеев.

В середине апреля женщине снова стало плохо, и ее на скорой отвезли в больнице, где 28 апреля она скончалась в отделении гнойной хирургии – ровно за месяц до ее дня рождения.

Безутешный отец обращался в Минздрав и прокуратуру республики в надеже найти виновных в смерти дочери.

- Как могли выписать мою дочь из больницы с пневмонией и такими плохими анализами? Гемоглобин был низкий, тромбоцитов было слишком много. Почему ее не направили на консультацию к другим врачам? – поражается Тагир Еникеев.

Самое удивительное, что посвящать в подробности смерти Лилии ее отца не стали: мол, это врачебная тайна, которую можно разглашать только мужу. А поскольку женщина не была замужем, то теперь Еникееву придется обращаться к юристам, чтобы отстоять право, как близкому родственнику, узнать обстоятельства гибели дочери.