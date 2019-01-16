Педофила, надругавшегося над 15-летней девочкой в Башкирии, задержали

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-16T09:51:21+03:00

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Подозреваемого в надругательстве над 15-летней школьницей в Стерлитамаке задержали. Об этом сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на собственный источник, близкий к следствию. 39-летний мужчина, которого разыскивали полицейские, скрывался в другом городе.

- Задержали его ближе к ночи, - добавил источник.

Напомним, что инцидент произошел 2 января в заброшенном здании на улице Деповская, 17/1. После предполагаемый преступник пустился в бега, а ориентировки на него тут же разлетелись по социальным сетям.