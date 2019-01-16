Стоимость коммунальных услуг в Башкирии в 2019 году вырастет дважды

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-16T09:38:18+03:00

А начиная с 2020 года тарифы будут меняться один раз в год

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Вчера, 14 января, в Госсобрании республики состоялось очередное заседание комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. На повестке дня стоял вопрос о повышении тарифов на услуги ЖКХ. Как сообщила руководитель Госкомитета Башкирии по тарифам Светлана Бурдюк, в 2019 году «коммуналка» подорожает дважды.

С 1 января повышение тарифов на коммунальные услуги не превышает 1,7 процентов, а с 1 июля – рост цен не превысит 2 процента. При этом вынужденное двойное повышение связано с увеличением ставки НДС до 20%.

- Это предельные индексы роста цен для Башкирии, - сообщила Светлана Бурдюк. – С 1 июля тариф на газ и на водоотведение повысится не более чем на 1,4%, на водоснабжение – на 1,6%. Стоимость отопления максимум вырастет на 2%.