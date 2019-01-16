2019-01-16T12:44:28+03:00
Политика

«Не бабки, а бабушки»: Радий Хабиров отчитал чиновника за пренебрежение к пожилым женщинам

Врио главы Башкирии раскритиковал главу госкомитета по печати
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот трансляции оперативного совещанияФото: скриншот трансляции оперативного совещания
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В минувший понедельник, 14 января, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии разгорелся скандал. Во время доклада глава госкомитета республики по печати и массовым коммуникациям Бориса Мелкоедов позволил себе пренебрежительное отношение к пожилым женщинам.

В частности, он говорил, что объяснить жителям республики смысл перехода на цифровое вещание возможно только беседуя едва ли не лично с каждым.

- Решить вопрос поможет подворовой обход, с бабками разговаривать можно при помощи волонтеров, - заявил Мелкоедов.

Тут же доклад прервал Радий Хабиров.

- Не с «бабками» давайте слово употреблять будем, а с «бабушками», или по крайней мере «пожилыми женщинами». Русский язык богат, давайте аккуратнее, - вспылил врио главы Башкирии.

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