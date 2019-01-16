2019-01-16T08:29:28+03:00
Происшествия

Экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги, признали гражданскими ответчиками

Теперь суд может рассматривать вопрос о компенсации морального вреда дознавательнице
Яна Базекина
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Защита потерпевшей дознавательницы опровергла слух об иске на 30 миллионов рублейЗащита потерпевшей дознавательницы опровергла слух об иске на 30 миллионов рублей
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Экс-полицейские обвиняемые в групповом изнасиловании своей 23-летней коллеги признаны гражданскими ответчиками, и теперь суд может рассматривать вопрос о компенсации морального вреда дознавательнице.

- Ее признали гражданским истцом в рамках уголовного дела, - рассказал адвокат обвиняемого Павла Яромчука Наиль Багаутдинов в беседе с «ТАСС». - Теперь суд может рассмотреть иск о возмещении ущерба. При этом сторона защиты уточняет, что сумма иска озвучена не была, хотя ранее в СМИ активно муссировался слух о 30 миллионах.

Напомним, что неприятный инцидент произошел в ночь на 30 октября. Тогда трое высокопоставленных офицеров, по версии следствия, изнасиловали свою молодую коллегу, после чего девушка обратилась с заявлением в Следственный комитет. Расследование уголовного дела ведется до сих пор, но результаты биологической экспертизы, подтверждающие вину экс-полицейских, до сих пор официально не озвучены.

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