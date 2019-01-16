2019-01-16T08:06:48+03:00
Общество

Уфимским коммунальщикам не платят зарплату с прошлого года

Общий долг УЖХ Советского района перед своими сотрудниками составил 7 млн рублей
Яна Базекина
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Фото: телеканал "БСТ"Фото: телеканал "БСТ"
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В бедственном положении оказались сотрудники УЖХ Советского района, которые не получают свою зарплату с прошлого года. Общий размер задолженности перед 59 коммунальщиками составил почти семь миллионов рублей. При этом долги перед ресурсоснабжающими компаниями также исчисляются шестизначными суммами.

- С ноября я не видела зарплату, - рассказывает дворник Светлана в беседе с «Башкирским спутниковым телевидением». – У нас ведь тоже семьи, дети. Тем более, все праздники работала.

А вот в самом УЖК утверждают, что долги по зарплате образовались не по их вине, а из-за неэффективного обслуживания многоквартирных домов, тем более – это зона ответственности подрядчика, к нему все вопросы. Теперь проблему будут решать компетентные органы, а сами подрядчики планируют подать иск в Арбитражный суд.

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