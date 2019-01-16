В Башкирии ожидается рост тарифов на коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-16T07:35:06+03:00

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Коммунальные услуги в республике будут дорожать постепенно, в два захода. На совещании в башкирском правительстве председатель госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк сообщила, что в 2019 году цены на коммуналку вырастут с 1 января на 1,7% и с 1 июля на 2%.

В ведомстве отметили, что на данный момент стоимость услуги водоотведения с учетом новой ставки НДС составила 25,91 руб. за кубометр. Летом, после очередного повышения, эта услуга будет стоить до 26,28 рублей за кубометр.

Что касается водоснабжения, то сейчас жители Башкирии в среднем платят 25,57 рублей, а с 1 июля цифра вырастет до 25,96 рублей за кубометр.