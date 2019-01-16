2019-01-16T07:24:29+03:00
Общество

Бывшего мэра башкирского Янаула обвиняют в превышении полномочий

По версии следователей преступление было совершено почти семь лет назад
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в отношении бывшего и.о. мэра Янаула возбуждено уголовное дело. 55-летний чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в августе 2012 года он своим указом передал в собственность муниципальную квартиру действующему на тот момент начальнику отдела полиции по Янаульскому району. Чиновник точно знал, что полицейский начальник и его семья не являются нуждающимися или малоимущими. Своими действиями экс-мэр нанес бюджету ущерб на 1,4 млн рублей.

- В настоящее время допрашиваются сотрудники администрации, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изучается организационно-распорядительная документация администрации города. Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

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