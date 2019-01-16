2019-01-16T07:07:26+03:00
Общество

Жителям Башкирии указали на разницу между парковкой и машино-местом

Разъяснение сделали в региональном Росреестре
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

В Росреестре по Башкирии рассказали, чем отличается парковочное место и машино-место. У жителей республики возникало много вопросов при оформлении документов.

Как оказалось, машино-место – это часть здания, и оно отдельно отмечается на плане. В свою очередь, парковочное место находится на уличной автостоянке. При этом границ у парковок фактически нет, равно как иобъектами недвижимости они не являются.

- Основанием организации индивидуального парковочного места во дворе может быть решение общего собрания собственников помещений дома, но только в том случае, если земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, - цитирует Росреестр издание UfacityNews.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уфимским коммунальщикам не платят зарплату с прошлого года
В Башкирии ожидается рост тарифов на коммунальные услуги
Бывшего мэра башкирского Янаула обвиняют в превышении полномочий
В Уфе осудят сбытчиков наркотиков, среди которых двое бывших полицейских
В Башкирии ожидается сильный ветер и гололедица
Обвиняемый в изнасиловании уфимки нигериец требовал от девушки вернуть ему долг
Мэр Уфы поздравил жителя Уфы Минутдина Каримова со столетним юбилеем
Отца двоих детей, пострадавшего от рук учалинского стрелка, перевозят в Уфу
Стало известно, кто занял место начальника УВД по Кармаскалинскому району
Сын пропавшей в Башкирии Натальи Рогачевой поделился подробностями исчезновения матери
В следкоме Башкирии прокомментировали избиение полицейских следователями
В Уфе столкнулись ВАЗ и автобус, есть пострадавшие
Очередной скандал в башкирской полиции: следователи сломали руку полицейскому
Радий Хабиров потребовал запретить прогулки в детсадах Сибая