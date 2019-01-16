Жителям Башкирии указали на разницу между парковкой и машино-местом

СЕГОДНЯ 07:07 2019-01-16T07:07:26+03:00

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В Росреестре по Башкирии рассказали, чем отличается парковочное место и машино-место. У жителей республики возникало много вопросов при оформлении документов.

Как оказалось, машино-место – это часть здания, и оно отдельно отмечается на плане. В свою очередь, парковочное место находится на уличной автостоянке. При этом границ у парковок фактически нет, равно как иобъектами недвижимости они не являются.

- Основанием организации индивидуального парковочного места во дворе может быть решение общего собрания собственников помещений дома, но только в том случае, если земельный участок, на котором расположен дом, принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности, - цитирует Росреестр издание UfacityNews.ru.