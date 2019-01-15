Мэр Уфы поздравил жителя Уфы Минутдина Каримова со столетним юбилеем
Сегодня мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин поздравил с Днем рождения одного из самых почтенных жителей Уфы Минутдина Каримова. Сегодня ему исполнилось сто лет.
В беседе с корреспондентами столичного телеканала «Вся Уфа» ветеран Великой Отечественной войны поделился секретом своего долголетия.
- Я не курил, не пил, это самое главное лекарство, - скромно ответил мужчина.
Поздравить ветерана с вековым юбилеем пришли родные и близкие, любимая дочка, внуки и внучки, высокие гости. Лично поприветствовать юбиляра, да еще и ветерана пожарной охраны, пришли мэр Уфы Ульфат Мустафин, глава регионального МЧС Марат Латыпов, глава администрации Кировского района Динар Халилов и многочисленные родственники, передает столичный телеканал «Вся Уфа».