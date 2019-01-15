2019-01-15T20:00:37+03:00
Общество

Мэр Уфы поздравил жителя Уфы Минутдина Каримова со столетним юбилеем

Ветеран Великой Отечественной войны отметил день рождения в кругу родных и близких
Павел КРАЙНОВ
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Фото: телеканал «Вся Уфа»Фото: телеканал «Вся Уфа»
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Сегодня мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин поздравил с Днем рождения одного из самых почтенных жителей Уфы Минутдина Каримова. Сегодня ему исполнилось сто лет.

В беседе с корреспондентами столичного телеканала «Вся Уфа» ветеран Великой Отечественной войны поделился секретом своего долголетия.

- Я не курил, не пил, это самое главное лекарство, - скромно ответил мужчина.

Поздравить ветерана с вековым юбилеем пришли родные и близкие, любимая дочка, внуки и внучки, высокие гости. Лично поприветствовать юбиляра, да еще и ветерана пожарной охраны, пришли мэр Уфы Ульфат Мустафин, глава регионального МЧС Марат Латыпов, глава администрации Кировского района Динар Халилов и многочисленные родственники, передает столичный телеканал «Вся Уфа».

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