2019-01-15T17:56:43+03:00
Происшествия

В Уфе столкнулись ВАЗ и автобус, есть пострадавшие

ДТП произошло на Российской улице
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня днем, 15 января, на пересечении улицы Российской и бульвара Тюлькина столкнулись ВАЗ-2112 и пассажирский автобус «Газель».

Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии пострадали три человека из автобуса. Медпомощь также понадобилась водителю легковушки.

- Известно, что на момент ДТП в салоне автобуса находились шестеро пассажиров, - отметили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, что стало причиной столкновения автомашин. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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