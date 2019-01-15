В Уфе столкнулись ВАЗ и автобус, есть пострадавшие
ДТП произошло на Российской улице
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Сегодня днем, 15 января, на пересечении улицы Российской и бульвара Тюлькина столкнулись ВАЗ-2112 и пассажирский автобус «Газель».
Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии пострадали три человека из автобуса. Медпомощь также понадобилась водителю легковушки.
- Известно, что на момент ДТП в салоне автобуса находились шестеро пассажиров, - отметили в ведомстве.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, что стало причиной столкновения автомашин. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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