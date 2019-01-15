Сын пропавшей в Башкирии Натальи Рогачевой поделился подробностями исчезновения матери

СЕГОДНЯ 16:39 2019-01-15T16:39:28+03:00

В последний раз ее видели на дороге в город

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Сын пропавшей в Башкирии 59-летней Натальи Рогачевой прокомментировал пропажу матери.

Напомним, что 9 января женщина ушла из своего дома в селе Новоаптиково, где проживала вместе со своим сыном.

- В последний раз ее видели на дороге по направлению в город. Она не взяла с собой документы телефон или кошелек. Мы несколько раз в полиции просматривали телефон, но так ничего странного и не нашли. Как-то было, что мама вышла часа на три и пропала, но потом вернулась домой. Такого, чтобы на несколько дней пропасть никогда не было, - рассказал сын пропавшей Евгений.

По словам мужчины, пропавшая долгое время увлекалась эзотерикой - читала соответствующую литературу и гадала на картах таро.

Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, волосы короткие светлые, телосложение худощавое.

Была одета: коричневое пальто ниже колен с капюшоном, красно-серая туника, черная туника и черные сапоги.

Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52 или позвоните в полицию.