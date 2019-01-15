Стало известно, кто занял место начальника УВД по Кармаскалинскому району

СЕГОДНЯ 16:44 2019-01-15T16:44:55+03:00

Ранее это место принадлежало одному из подозреваемых в изнасиловании

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Место начальника отдела полиции по Кармаскалинскому району Башкирии занял 41-летний Артур Хафизов, сообщает портал «ProUfu.ru». Напомним, что ранее должность принадлежала Салавату Галиеву, который обвиняется в изнасиловании 23-летней дознавательницы.

По данным издания, по случаю прихода нового начальника в Кармаскалах привели в порядок центральную улицу села.

Хафизов родился в Уфе в 1977 году, устроился в МВД в 1996 году. Он работал в отделении полиции по Устюженскому району, а также был начальником правового отделения УВД по городу Вологде.