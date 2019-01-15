2019-01-15T14:24:18+03:00
Политика

Радий Хабиров потребовал запретить прогулки в детсадах Сибая

Родители малышей пожаловались ему на прогулки под смогом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео трансляцииФото: скриншот видео трансляции
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Сегодня, 15 января, во время визита в Сибай, врио главы Башкирии Радий Хабиров буквально разнес всех чиновников городской и районной администрации.

Чуть больше месяца в столице Башкирского Зауралья «гуляет» смог и наблюдается сильный запах серы. Виной всему тление руды на заброшенном карьере вблизи города. Жители Сибая живут в постоянном страхе за свое здоровье, а передвижная лаборатория проб воздуха показала наличие опасных веществ в городе.

В этой связи врио главы республики собрал сегодня экстренное заседание комиссии по чрезвычайным случаям, где обрушился с резкой критикой на местные власти.

-Почему у жителей нет информации? Значит так. Пусть каждые два часа ваш пресс-секретарь публикует о ситуации на вашей личной страничке, на сайте городской администрации, госкомитета, в сообществах «Сибай Дыши» и «Подслушано Сибай», - обратился он к мэру Сибая Рустему Афзалову.

Одна из местных жительниц пожаловалась Хабирову на то, что детей в детских садах выводят на прогулки, несмотря на плотный смог.

- Примите распоряжение, которое касается графика работы детских садиков. Нужно повысить контроль за здоровьем детей и запретить прогулки на свежем воздухе, - заявил он.

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