Отца двоих детей, пострадавшего от рук учалинского стрелка, перевозят в Уфу

СЕГОДНЯ 18:57 2019-01-15T18:57:38+03:00

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Стало известно о состоянии Зарифа Хилажева из Учалов, который пострадал от рук своего 35-летнего соседа. Напомним, отцу двоих детей, прострелили плечо, кисть, легкое, диафрагма, желудок. В Учалинской центральной больнице ему сделали операцию, которая длилась семь часов. Врачи не давали никаких прогнозов, но чудо произошло.

- Зариф пришел в себя, его состояние стабилизировалось. Его отключили от аппарата искусственного дыхания и повезли в Уфу на машине скорой помощи, - рассказала родственница.

Напомним, трагедия произошла 13 января в Учалах. Пьяный сельчанин напал на свою жену, та в надежде спастись убежала к соседям, но мужа это еще больше разозлила. Он открыл огонь, застрелил жену Зарифа, Гульсию, соседа-полицейского, который прибежал на крики, затем убил супругу и покончил с собой.