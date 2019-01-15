Радий Хабиров запретил мэру Сибая покидать город, пока не потушит карьер
Сегодня, 15 января, врио главы Башкирии приехал в Сибай. Там руководитель региона провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе общения с местными жителями и представителями мэрии он в присущей ему манере обрушился с резкой критикой на главу города Рустема Афзалова.
- Я запрещаю вам покидать город пока ситуация не будет разрешена! Почему у вас не работают депутаты? Где глава городского совета? Он у вас вообще есть? Почему он не встречается с жителями и ничего им не объясняет? – лютовал Хабиров.
Кроме того, врио главы республики обвинил Учалинский ГОК в неудовлетворительной работе по ликвидации аварийной ситуации в сибайском карьере.
-Я признаю вашу работу неудовлетворительной. Даю вам неделю на то, чтобы все исправить. Через неделю я проконтролирую, - заявил Хаибров.
Напомним, чуть более недели назад в Сибае появился густой смог. Его источником стал заброшенный карьер вблизи города. Все это время из-за химической реакции в городе и его окрестностях наблюдается сильный запах серы.