Радий Хабиров запретил мэру Сибая покидать город, пока не потушит карьер

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-15T14:19:33+03:00

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Сегодня, 15 января, врио главы Башкирии приехал в Сибай. Там руководитель региона провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе общения с местными жителями и представителями мэрии он в присущей ему манере обрушился с резкой критикой на главу города Рустема Афзалова.

- Я запрещаю вам покидать город пока ситуация не будет разрешена! Почему у вас не работают депутаты? Где глава городского совета? Он у вас вообще есть? Почему он не встречается с жителями и ничего им не объясняет? – лютовал Хабиров.

Кроме того, врио главы республики обвинил Учалинский ГОК в неудовлетворительной работе по ликвидации аварийной ситуации в сибайском карьере.

-Я признаю вашу работу неудовлетворительной. Даю вам неделю на то, чтобы все исправить. Через неделю я проконтролирую, - заявил Хаибров.

Напомним, чуть более недели назад в Сибае появился густой смог. Его источником стал заброшенный карьер вблизи города. Все это время из-за химической реакции в городе и его окрестностях наблюдается сильный запах серы.