2019-01-15T14:19:33+03:00
Политика

Радий Хабиров запретил мэру Сибая покидать город, пока не потушит карьер

Врио главы республики потребовал немедленно разобраться со смогом
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видео трансляцииФото: скриншот видео трансляции
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 января, врио главы Башкирии приехал в Сибай. Там руководитель региона провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе общения с местными жителями и представителями мэрии он в присущей ему манере обрушился с резкой критикой на главу города Рустема Афзалова.

- Я запрещаю вам покидать город пока ситуация не будет разрешена! Почему у вас не работают депутаты? Где глава городского совета? Он у вас вообще есть? Почему он не встречается с жителями и ничего им не объясняет? – лютовал Хабиров.

Кроме того, врио главы республики обвинил Учалинский ГОК в неудовлетворительной работе по ликвидации аварийной ситуации в сибайском карьере.

-Я признаю вашу работу неудовлетворительной. Даю вам неделю на то, чтобы все исправить. Через неделю я проконтролирую, - заявил Хаибров.

Напомним, чуть более недели назад в Сибае появился густой смог. Его источником стал заброшенный карьер вблизи города. Все это время из-за химической реакции в городе и его окрестностях наблюдается сильный запах серы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров потребовал запретить прогулки в детсадах Сибая
В Башкирии разыскивают 58-летнего Зарифа Давлетгараева
Полицейский из Башкирии спас тонущего пенсионера
Власти Башкирии помогут детям, чьи родители погибли и пострадали от рук пьяного учалинца
Следком Башкирии может возглавить следователь из Подмосковья
Стало известно, когда в Башкирии отключат аналоговое телевидение
Евгения Машко удивила иностранцев откровенным танцем
Рустем Хамитов получил место в мэрии Уфы
Идеи подарков
В столкновении четырех автомобилей в Уфе пострадала женщина
Футбольный клуб «Уфа» покинул тренер из Бразилии
Ветеринары рассказали, откуда в Башкирии появляются инфекции животных
Мэрия Уфы готова заплатить за обустройство парков 202 миллиона рублей
Радий Хабиров раскритиковал уфимских коммунальщиков из-за мусорной реформы
В клубе «Салават Юлаев» очередные кадровые изменения
Появились фотографии с места расстрела четверых людей «учалинским стрелком»
В Башкирии разыскивают пропавшую Наталью Рогачеву
Поиски пропавшей 14-летней школьницы в Башкирии прекращены
Отец двоих детей, пострадавший от рук учалинского стрелка, находится в медикаментозном сне
На уфимку упала глыба льда, следователи возбудили уголовное дело