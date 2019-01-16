В Башкирии ожидается сильный ветер и гололедица

СЕГОДНЯ 06:30 2019-01-16T06:30:12+03:00

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В регионе снова ожидается ухудшение погодных условий. Так, по данным МЧС Башкирии, с 20 часов 15-го января по 20 часов 16-го января ожидается небольшой снег, местами мокрый.

В отдельных районах будет метель, гололед, на дорогах снежные накаты и гололедица. Ветер будет дуть с юга, его скорость составит до 18 м/с.

В связи с этим в МЧС выпустили предупреждение. Водителям не рекомендуется выезжать на трассу без острой необходимости. Следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах.