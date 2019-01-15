В Башкирии разыскивают 58-летнего Зарифа Давлетгараева

СЕГОДНЯ 13:29 2019-01-15T13:29:58+03:00

Мужчина пропал еще в прошлом году

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В Агидели без вести пропал 58-летний Зариф Давлетгараев. О мужчине нет вестей уже с 24 января. Обеспокоенные родственники надеются найти его живым. Они обратились с заявлением в полицию и к волонтерам.

Приметы: рост 180 см, плотное телосложение, глаза серые, волосы седые;

Был одет в черную куртку из экокожи с капюшоном, серую шапку типа формовки, голубые джинсы, кожаные черные ботинки.

Возможна потеря памяти.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52 или в полицию.