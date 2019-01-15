Власти Башкирии помогут детям, чьи родители погибли и пострадали от рук пьяного учалинца

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-15T11:58:18+03:00

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Власти региона пообещали помочь детям, которые остались сиротами из-за трагедии в Учалах. Со слов Константина Толкачева, в трех семьях остались семь детей.

Главной задачей является оказать материальную и психологическую помощь малышам. Также председатель Госсобрания Курултай отметил, что необходимо сделать все возможное для сохранения жизни и здоровья пострадавшего, который находится в больнице.

Напомним, что 13 января обезумевший мужчина устроил перестрелку в селе Учалы. 35-летний местный житель напал на свою жену, та от испуга побежала к соседям в надежде спастись. Но и те попали под расстрел – Артур Ибрагимов на месте расстрелял соседку Гульсию, ее мужа Зарифа. На крики прибежал сосед, майор полиции, он также был расстрелян. Затем злоумышленник убежал вместе с супругой, к утру их нашли мертвыми. Артур убил жену, а затем совершил суицид. В этой бойне выжил только Зариф, за его жизнь борются врачи. У преступника осталось двое детей, у Зарифа и Гульсии – двое, у полицейского трое.