2019-01-15T11:58:18+03:00
Происшествия

Власти Башкирии помогут детям, чьи родители погибли и пострадали от рук пьяного учалинца

Семь малышей остались сиротами
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
У Зарифа и Гульсии осталось двое детейУ Зарифа и Гульсии осталось двое детей
Изменить размер текста:

Власти региона пообещали помочь детям, которые остались сиротами из-за трагедии в Учалах. Со слов Константина Толкачева, в трех семьях остались семь детей.

Главной задачей является оказать материальную и психологическую помощь малышам. Также председатель Госсобрания Курултай отметил, что необходимо сделать все возможное для сохранения жизни и здоровья пострадавшего, который находится в больнице.

Напомним, что 13 января обезумевший мужчина устроил перестрелку в селе Учалы. 35-летний местный житель напал на свою жену, та от испуга побежала к соседям в надежде спастись. Но и те попали под расстрел – Артур Ибрагимов на месте расстрелял соседку Гульсию, ее мужа Зарифа. На крики прибежал сосед, майор полиции, он также был расстрелян. Затем злоумышленник убежал вместе с супругой, к утру их нашли мертвыми. Артур убил жену, а затем совершил суицид. В этой бойне выжил только Зариф, за его жизнь борются врачи. У преступника осталось двое детей, у Зарифа и Гульсии – двое, у полицейского трое.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров потребовал запретить прогулки в детсадах Сибая
Радий Хабиров запретил мэру Сибая покидать город, пока не потушит карьер
В Башкирии разыскивают 58-летнего Зарифа Давлетгараева
Полицейский из Башкирии спас тонущего пенсионера
Следком Башкирии может возглавить следователь из Подмосковья
Стало известно, когда в Башкирии отключат аналоговое телевидение
Евгения Машко удивила иностранцев откровенным танцем
Рустем Хамитов получил место в мэрии Уфы
Идеи подарков
В столкновении четырех автомобилей в Уфе пострадала женщина
Футбольный клуб «Уфа» покинул тренер из Бразилии
Ветеринары рассказали, откуда в Башкирии появляются инфекции животных
Мэрия Уфы готова заплатить за обустройство парков 202 миллиона рублей
Радий Хабиров раскритиковал уфимских коммунальщиков из-за мусорной реформы
В клубе «Салават Юлаев» очередные кадровые изменения
Появились фотографии с места расстрела четверых людей «учалинским стрелком»
В Башкирии разыскивают пропавшую Наталью Рогачеву
Поиски пропавшей 14-летней школьницы в Башкирии прекращены
Отец двоих детей, пострадавший от рук учалинского стрелка, находится в медикаментозном сне
На уфимку упала глыба льда, следователи возбудили уголовное дело