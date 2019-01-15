Полицейский из Башкирии спас тонущего пенсионера

СЕГОДНЯ 12:45 2019-01-15T13:34:17+03:00

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3 января полицейский Павел Зотов в свой выходной отдыхал вместе со своей семьей на даче, которая находится на берегу реки Стерля. Вдруг рядом с домом он увидел кричащую девочку, которая сообщила Павлу, что в воду упал ее дедушка и не может выбраться.

Старший лейтенант без раздумий бросился на место происшествия. Павел побежал вниз по крутому склону и оказался у реки. Мужчина пробыл в воде недолго, полицейский помог ему вылезти, а затем проводил до дома. В больницу пенсионер обращаться не стал.

Оказалось, что дедушка гулял с внучкой, и девочка уронила «каталку-ледянку» в реку. Мужчина решил достать ее, но сорвался с берега и упал прямо в воду. Испуганная малышка не растерялась и побежала звать на помощь. К счастью, история завершилась благополучно.

Сам Павел себя героем не считает, он скромно отметил, что на его месте любой бы поступил точно также. Свой поступок, кстати, молодой человек не афишировал. О геройском поступке узнали только после того, как в управление МВД пришло благодарственное письмо, в котором пенсионер говорит спасибо.

«Уважаемый Ильдар Юлаевич, спасибо Вам за то, что правильно воспитываете и у вас работают такие замечательные сотрудники, которые не бросают в беде и не задумываясь идут на помощь. Спасибо Вашему сотруднику от меня, моей жены, дочери и внучки!».