2019-01-15T11:18:00+03:00
Общество

Следком Башкирии может возглавить следователь из Подмосковья

Ранее он руководил следственным отделом в Истре
Эльвина АПАРИНА
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В ближайшее время башкирское следственное управление может возглавить Валерий Липский, следователь из Подмосковья. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник.

Его последним местом работы является следственный отдел подмосковного ГУ СКР по Мытищам. А ранее, с 2014 по 2017 года, он возглавлял следком по Истре.

По данным издания, Липский займет должность заместителя руководителя. Напомним, что должность главы СУ СКР по Башкирии остается вакантной с июня 2017 года после того, как на повышение в Москву уехал Григорий Житенев.

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