Стало известно, когда в Башкирии отключат аналоговое телевидение
Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве
.
Изменить размер текста:
3 июня в Башкирии отключат аналоговое вещание. Об этом сообщил Борис Мелкоедов на оперативном совещании в правительстве.
На данный момент цифровое и аналоговое вещания ведутся одновременно, и более 95% населения получили доступ к 20 обязательным каналам цифрового вещания телевидения и 3 радиоканалам бесплатно.
Радий Хабиров отметил, что люди должны понять смысл цифрового вещания.
- Нужно ходить, объяснять. Не надо рассказывать особенности технологические, просто сказать: «Было так, будет так». Эта реформа на самом деле очень позитивная. Надо объяснить её суть, - прокомментировал глава Башкирии.