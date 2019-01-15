2019-01-15T10:45:38+03:00
Общество

Стало известно, когда в Башкирии отключат аналоговое телевидение

Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве
Эльвина АПАРИНА
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3 июня в Башкирии отключат аналоговое вещание. Об этом сообщил Борис Мелкоедов на оперативном совещании в правительстве.

На данный момент цифровое и аналоговое вещания ведутся одновременно, и более 95% населения получили доступ к 20 обязательным каналам цифрового вещания телевидения и 3 радиоканалам бесплатно.

Радий Хабиров отметил, что люди должны понять смысл цифрового вещания.

- Нужно ходить, объяснять. Не надо рассказывать особенности технологические, просто сказать: «Было так, будет так». Эта реформа на самом деле очень позитивная. Надо объяснить её суть, - прокомментировал глава Башкирии.

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