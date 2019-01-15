Рустем Хамитов получил место в мэрии Уфы
Тезка бывшего главы Башкирии будет трудиться главным коммунальщиком
Рустем Хамитов возглавил управление коммунального хозяйства Уфы
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Ульфат Мустафин представил Рустема Хамитова – нового начальника Управления коммунального хозяйства Уфы.
Представление нового главного коммунальщика прошло на очередном еженедельном совещании Ульфата Мустафина. Тезка бывшего главы Башкирии более 15 лет проработал в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Помимо Хамитова новые должности в администрации города получили Владимир Чернов (советник главы администрации, ранее возглавлял управление по коммунальному хозяйству) и Айгуль Абзалтдинова (помощник мэра Уфы, ранее была управделами администрации Демского района столицы).