2019-01-15T11:39:56+03:00
Общество

Рустем Хамитов получил место в мэрии Уфы

Тезка бывшего главы Башкирии будет трудиться главным коммунальщиком
Рустем АХУНОВ
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Рустем Хамитов возглавил управление коммунального хозяйства УфыРустем Хамитов возглавил управление коммунального хозяйства Уфы
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Ульфат Мустафин представил Рустема Хамитова – нового начальника Управления коммунального хозяйства Уфы.

Представление нового главного коммунальщика прошло на очередном еженедельном совещании Ульфата Мустафина. Тезка бывшего главы Башкирии более 15 лет проработал в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Помимо Хамитова новые должности в администрации города получили Владимир Чернов (советник главы администрации, ранее возглавлял управление по коммунальному хозяйству) и Айгуль Абзалтдинова (помощник мэра Уфы, ранее была управделами администрации Демского района столицы).

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