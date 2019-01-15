В столкновении четырех автомобилей в Уфе пострадала женщина
ДТП произошло на улице Октябрьской революции
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Вчера днем, 14 января, на улице Октябрьской революции в Уфе столкнулись четыре автомобиля, которые двигались в попутном направлении.
Как сообщили в ГИБДД, 44-летний уфимец за рулем «Пежо» въехал в «Хендай», тот от удара протаранил ВАЗ-2114, и последний в конечном итоге въехал в «Ленд Ровер».
В результате аварии автомобили получили механические повреждения, 60-летняя пассажирка «Пежо» получила ушибы.
Всего в республике произошло восемь аварий, в которых пострадали восемь человек. Все они произошли в Уфе.
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