2019-01-15T08:22:38+03:00
Происшествия

В столкновении четырех автомобилей в Уфе пострадала женщина

ДТП произошло на улице Октябрьской революции
Эльвина АПАРИНА
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Вчера днем, 14 января, на улице Октябрьской революции в Уфе столкнулись четыре автомобиля, которые двигались в попутном направлении.

Как сообщили в ГИБДД, 44-летний уфимец за рулем «Пежо» въехал в «Хендай», тот от удара протаранил ВАЗ-2114, и последний в конечном итоге въехал в «Ленд Ровер».

В результате аварии автомобили получили механические повреждения, 60-летняя пассажирка «Пежо» получила ушибы.

Всего в республике произошло восемь аварий, в которых пострадали восемь человек. Все они произошли в Уфе.

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