2019-01-15T06:57:37+03:00
Спорт

Футбольный клуб «Уфа» покинул тренер из Бразилии

Виллиам де Оливейра ушел в штат клуба Сергея Семака
Рустем АХУНОВ
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Футбольный клуб «Уфа» покидает тренер из БразилииФутбольный клуб «Уфа» покидает тренер из Бразилии
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Тренер футбольного клуба «Уфа» Виллиам де Оливейра ушел работать в «Зенит».

Напомним, что бразильский специалист пришел в уфимский клуб в 2012 году. Перед тем, как оказаться в коллективе тренеров бразилец успел отыграть в клубе 2,5 сезона. За это время он успел поработать с несколькими тренерами – Евгением Перевертайло, Виктором Гончаренко, Сергеем Семаком, Сергеем Томаровым и Дмитрием Кириченко. Поздним вечером 14 января стало известно, что Виллиам де Оливейра уходит работать в «Зенит», ныне возглавляемый бывшим тренером «Уфы» Сергеем Семаком.

Сейчас футбольная «Уфа» находится на 14 месте турнирной таблицы РПЛ. Следующий матч клуб проведет уже 19 января против болгарского клуба «Левски» в рамках спортивных сборов на Кипре.

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