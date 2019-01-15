2019-01-15T06:43:37+03:00
Общество

Ветеринары рассказали, откуда в Башкирии появляются инфекции животных

Зараза попадает в республику из соседних регионов
Рустем АХУНОВ
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Ветеринары Башкирии призывают ужесточить контроль над продажей животныхВетеринары Башкирии призывают ужесточить контроль над продажей животных
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Ветеринары Башкирии считают, что инфекции животных попадает в республику из соседних регионов.

Начальник управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин заявил, что неблагополучная обстановка с болезнями скота в республике связана с тем, что республика окружена неблагополучными регионами-соседями.

В прошлом году из соседних регионов в республику завезли бешенство, ящур и бруцеллез. Эксперты считают, что для борьбы с подобными происшествиями необходимо вести постоянный учет и регистрацию животных и обозначать места их продажи.

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