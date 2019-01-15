Ветеринары рассказали, откуда в Башкирии появляются инфекции животных
Зараза попадает в республику из соседних регионов
Ветеринары Башкирии призывают ужесточить контроль над продажей животных
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Ветеринары Башкирии считают, что инфекции животных попадает в республику из соседних регионов.
Начальник управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин заявил, что неблагополучная обстановка с болезнями скота в республике связана с тем, что республика окружена неблагополучными регионами-соседями.
В прошлом году из соседних регионов в республику завезли бешенство, ящур и бруцеллез. Эксперты считают, что для борьбы с подобными происшествиями необходимо вести постоянный учет и регистрацию животных и обозначать места их продажи.