Ветеринары рассказали, откуда в Башкирии появляются инфекции животных

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-15T06:43:37+03:00

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Ветеринары Башкирии считают, что инфекции животных попадает в республику из соседних регионов.

Начальник управления ветеринарии Башкирии Азат Зиганшин заявил, что неблагополучная обстановка с болезнями скота в республике связана с тем, что республика окружена неблагополучными регионами-соседями.

В прошлом году из соседних регионов в республику завезли бешенство, ящур и бруцеллез. Эксперты считают, что для борьбы с подобными происшествиями необходимо вести постоянный учет и регистрацию животных и обозначать места их продажи.