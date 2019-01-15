Мэрия Уфы готова заплатить за обустройство парков 202 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 06:20 2019-01-15T06:20:28+03:00

Мэрия Уфы определит подрядчика, который будет проводить работы по благоустройству парков и скверов города

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В управлении по коммунальному хозяйству и благоустройству Уфы готовы заплатить за благоустройство скверов, аллей и парков в 2019 году до 202 миллионов рублей.

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Сами торги назначены на 31 января. Именно тогда город определит, кто из подрядчиков будет заниматься работами по благоустройству парковых частей города – следить за скверами, парками, дорожками и газонами. Объем работ у будущего исполнителя огромный - одних в столице газонов насчитывается порядка 2 миллионов квадратных метров.

В прошлом году подобными работами занимался муниципальный «Горзеленхоз Уфы».