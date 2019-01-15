Радий Хабиров раскритиковал уфимских коммунальщиков из-за мусорной реформы

СЕГОДНЯ 06:06 2019-01-15T06:06:04+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров выступил с критикой уфимских коммунальщиков, не готовых к началу новой мусорной реформы в городе.

Напомним, что с января 2019 года в республике, как и по всей стране, начали действовать новые правила сбора, вывоза и утилизации мусора. Для этого регион выбрал нескольких операторов, которые будут предоставлять подобные услуги. Но, по всей видимости, в каких-то местах новая система работает не так хорошо.

- Ульфат Мансурович, я понимаю, что в городе Туймазы регоператор не готов к работе. А у вашего главы МУПа либо язык длинный, либо ум короткий (на прошлом оперативном совещании мэрии обсуждалось, что Уфа не готова к нововведениям и мэр города на видео это подтвердил – прим. ред) Если он не готов, пускай идет и пишет заявление. Проведите с ним беседу, - возмутился Хабиров.

На это Ульфат Мустафин ответил, что глава «Спецавтохозяйства по уборке города» не говорил слов о неготовности к новой реформе.