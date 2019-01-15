2019-01-15T05:51:55+03:00
Спорт

В клубе «Салават Юлаев» очередные кадровые изменения

Должность спортивного директора получил Василий Чижов
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Василий Чижов занял должность спортивного директора клуба «Салават Юлаев»Василий Чижов занял должность спортивного директора клуба «Салават Юлаев»
Изменить размер текста:

Василий Чижов получил должность спортивного директора хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Напомним, что изменения в верхах команды начались сразу после окончания новогодних каникул 2019 года. Сперва стало известно, что клуб прощается с генеральным директором «юлаевцев» Тагиром Ибрагимовым, проработавшим на своей должности менее двух лет.

Поздним вечером 14 января в клубе подтвердили, что Роман Беляев покидает пост спортивного директора команды. Его пост занял Василий Чижов. Всю свою жизнь 50-летний Чижов посвятил хоккею – начал играть в уфимском «Авангарде» еще с 1985 года. Карьеру наставника спортсменов начал в 2008 году с дубля «Салавата Юлаева». В период с 2011 по 2015 трудился главным тренером «Салавата Юлаева».

Еще больше материалов по теме: «Салават Юлаев - новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появились фотографии с места расстрела четверых людей «учалинским стрелком»
В Башкирии разыскивают пропавшую Наталью Рогачеву
Поиски пропавшей 14-летней школьницы в Башкирии прекращены
Отец двоих детей, пострадавший от рук учалинского стрелка, находится в медикаментозном сне
На уфимку упала глыба льда, следователи возбудили уголовное дело
В Уфе осудили мужчину, который избил травматолога
Житель Салавата убил товарища, уличив его в краже
Радий Хабиров призвал Уфу сделать такой, чтобы мэр Казани завидовал
В Уфе поймали гаишника-взяточника
Антон Бурдасов стал лучшим нападающим недели КХЛ
В Уфе рабочий получил травму из-за кислородного баллона
В Башкирии разыскивают 14-летнюю Камилу Гарееву
Радий Хабиров объяснил, почему в Учалах погибли четыре человека
Житель Башкирии едва не зарезал собственного брата
В Башкирии подготовят 71 купель для купания
В Башкирии столкнулись «Нива» и «Приора», есть погибшие
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5 млрд рублей по итогам 2018 года
Идеи подарков
Стало известно, когда и сколько жители Башкирии начнут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров призвал коммунальщиков готовиться к песчаным бурям
Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку
Бабушка годовалой малышки, которая оказалась одна в больнице в Башкирии, вышла на связь
В Уфе отдают в разработку квартал за кинотеатром «Искра»
Расстрелянные в Учалах супруги были известными в районе людьми
Житель Башкирии поехал на чужом авто за выпивкой и угодил в ДТП