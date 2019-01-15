В клубе «Салават Юлаев» очередные кадровые изменения

СЕГОДНЯ 05:51 2019-01-15T05:51:55+03:00

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Василий Чижов получил должность спортивного директора хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Напомним, что изменения в верхах команды начались сразу после окончания новогодних каникул 2019 года. Сперва стало известно, что клуб прощается с генеральным директором «юлаевцев» Тагиром Ибрагимовым, проработавшим на своей должности менее двух лет.

Поздним вечером 14 января в клубе подтвердили, что Роман Беляев покидает пост спортивного директора команды. Его пост занял Василий Чижов. Всю свою жизнь 50-летний Чижов посвятил хоккею – начал играть в уфимском «Авангарде» еще с 1985 года. Карьеру наставника спортсменов начал в 2008 году с дубля «Салавата Юлаева». В период с 2011 по 2015 трудился главным тренером «Салавата Юлаева».