Поиски пропавшей 14-летней школьницы в Башкирии прекращены

СЕГОДНЯ 18:56 2019-01-14T18:56:27+03:00

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В селе Иглино Иглинского района свернули поиски 14-летней Аллы М. (имена здесь и далее изменены – прим.ред.). Девочку нашли живой и здоровой, сообщают волонтеры, которые организовали поиски.

- Жива! Найдена сотрудниками Управления Уголовного Розыска по Башкирии, - написали они в социальных сетях.

Только вот где была все это время школьница, не сообщается. Но, к счастью, поиски завершились благополучно. В скором времени ее передадут родителям.

Напомним, Алла пропала вчера, 13 января. Днем она ушла из дома и не вернулась домой. Обеспокоенные родители обратились к волонтерам за помощью и написали заявление в полицию.