Отец двоих детей, пострадавший от рук учалинского стрелка, находится в медикаментозном сне

СЕГОДНЯ 18:28 2019-01-14T18:28:34+03:00

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Стало известно о состоянии отца двоих детей, в которого стрелял 35-летний Артур И. в Учалах в минувшее воскресенье.

Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на заместителя главврача Учалинской ЦРБ, он находится в крайне тяжелом состоянии. У мужчины ранены плечо, кисть, легкое, диафрагма, желудок. Операция, которая была сделана накануне, длилась семь часов. Но врачи пока не дают никаких прогнозов.

- При таком состоянии пациента никто не возьмется прогнозировать, что будет дальше. Рана обширная, объем операции длительный, все зависит от него. Мы, в свою очередь, делаем все, чтобы он жил, - прокомментировал Арслан Файзуллин агентству.

Напомним, что рано утром 13 января 35-летний житель села Учалы устроил кровавую бойню. Артур Ибрагимов застрелил соседку, жену Зарифа Хилажева, соседа-полицейского, затем убил жену и покончил с собой. Все началось с того, что под утро будучи пьяным он заявился домой и стал избивать супругу, та в надежде спастись, забежала к соседям, и тогда под расстрел попали все.