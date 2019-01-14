В Уфе осудили мужчину, который избил травматолога

СЕГОДНЯ 16:36 2019-01-14T16:36:50+03:00

Злоумышленник будет отбывать срок в колонии строгого режима

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Верховный суд Башкирии утвердил приговор 34-летнему неоднократно судимому уфимцу. За избиение врача-травматолога он отправится в исправительную колонию строгого режима на три года.

Как сообщает прокуратура, в августе 2017 года пьяный мужчина обратился в травмпункт больницы № 21 с раной стопы, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Пациент попросил травматолога оформить ему лист временной нетрудоспособности задним числом, но доктор отказал. Тогда рецидивист набросился на него и избил. На помощь к врачу прибежали другие пациенты.

Потерпевшему был причинён вред здоровью средней тяжести.

Осужденный обжаловал решение суда, но его оставили без изменений.