В Башкирии разыскивают пропавшую Наталью Рогачеву
Последний раз женщину видели в Ишимбайском районе
В Башкирии разыскивают пропавшую Наталью Рогачеву
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В Башкирии родственники и волонтеры разыскивают пропавшую 59-летнюю Наталью Рогачеву.
Известно, что 9 января женщина ушла из своего дома в селе Новоаптиково, что в Ишимбайском районе республики. По словам родственников, Наталья может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 170-175 сантиметров. Волосы светлые короткие, глаза голубые, худощавое телосложение.
Была одета: коричневое пальто ниже колен с капюшоном, красно-серая туника, черные лосины и черные сапоги.
Если вы увидели эту женщину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52 или позвоните в полицию.