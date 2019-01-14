В Башкирии разыскивают пропавшую Наталью Рогачеву

СЕГОДНЯ 19:43 2019-01-14T19:43:53+03:00

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В Башкирии родственники и волонтеры разыскивают пропавшую 59-летнюю Наталью Рогачеву.

Известно, что 9 января женщина ушла из своего дома в селе Новоаптиково, что в Ишимбайском районе республики. По словам родственников, Наталья может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 170-175 сантиметров. Волосы светлые короткие, глаза голубые, худощавое телосложение.

Была одета: коричневое пальто ниже колен с капюшоном, красно-серая туника, черные лосины и черные сапоги.

Если вы увидели эту женщину, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-800-700-54-52 или позвоните в полицию.