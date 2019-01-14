2019-01-14T16:05:45+03:00
Происшествия

Житель Салавата убил товарища, уличив его в краже

Молодой человек потерял паспорт и телефон
Рустем АХУНОВ
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Житель Салавата до смерти избил собутыльника, обвинив его в кражеЖитель Салавата до смерти избил собутыльника, обвинив его в краже
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25-летний житель Салавата до смерти избил своего 42-летнего собутыльника, обвинив его в краже.

История началась с того, что 9 января супружеская пара пригласила к себе знакомых, чтобы вместе выпить. Через некоторое время гости засобирались домой. Один из них потерял паспорт и телефон, которые ранее выложил на стол. Гость обвинил хозяина, и начал избивать 42-летнего мужчину. После мужчины покинули квартиру. Вскоре на место приехали медики и сотрудники МВД. Спасти пострадавшего врачам не удалось – он скончался в больнице.

По факту нанесения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали – сейчас он находится под стражей.

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