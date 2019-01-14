Житель Салавата убил товарища, уличив его в краже
25-летний житель Салавата до смерти избил своего 42-летнего собутыльника, обвинив его в краже.
История началась с того, что 9 января супружеская пара пригласила к себе знакомых, чтобы вместе выпить. Через некоторое время гости засобирались домой. Один из них потерял паспорт и телефон, которые ранее выложил на стол. Гость обвинил хозяина, и начал избивать 42-летнего мужчину. После мужчины покинули квартиру. Вскоре на место приехали медики и сотрудники МВД. Спасти пострадавшего врачам не удалось – он скончался в больнице.
По факту нанесения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали – сейчас он находится под стражей.