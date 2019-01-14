2019-01-14T15:20:10+03:00
Общество

Радий Хабиров призвал Уфу сделать такой, чтобы мэр Казани завидовал

Врио главы Башкирии дал указ мэру столицы
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров попросил сделать Уфы такой, чтобы мэр Казани начал завидоватьРадий Хабиров попросил сделать Уфы такой, чтобы мэр Казани начал завидовать
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На оперативном совещании Радий Хабиров попросил к новому 2020 году сделать Уфу такой, чтобы мэр Казани начал завидовать.

Врио главы республики отметил, что к праздникам следует готовиться уже сейчас. Он отметил, что власти города и Башкирии обязаны создавать новогоднее настроение для жителей республики. Подготовка будет состоять из нескольких частей – украшение города, установка елок и проведение праздников для детей.

- Удивите нас в следующем году. Знаю, нас трудно удивить, мы многое видели. Удивите нас так, чтобы в 520 километрах от Уфы мэр одного красивого, близкого к нам города, рыдал в районе 5-10 января, - обратился Хабиров к Мустафину, в шутку намекая на мэра Казани Ильсура Метшина.

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