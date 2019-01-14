2019-01-14T14:24:14+03:00
Происшествия

В Уфе поймали гаишника-взяточника

Мужчина за 30 тысяч рублей отпустил нарушителя
Рустем АХУНОВ
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В Уфе задержали гаишника, предложившего водителю дать взяткуВ Уфе задержали гаишника, предложившего водителю дать взятку
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В Уфе сотрудники МВД задержали гаишника, который за 30 тысяч рублей хотел отпустить нарушителя.

История началась в декабре 2018 года. 35-летний инспектор ДПС остановил автомобиль с грязными номерами. Гаишнику показалось, что водитель был пьян – инспектор предложил ему пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался. Тогда гаишник сделал еще одно предложение - за взятку в размере 30 тысяч рублей освободить автомобилиста от административного наказания. Водитель согласился, а после сообщил о случившемся по телефону доверию МВД. Коллеги инспектора задержали его после получения денег.

В МВД Башкирии по факту случившегося начали служебную проверку. По ее итогам решат, стоит ли увольнять инспектора и наказывать его начальство.

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