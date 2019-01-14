Антон Бурдасов стал лучшим нападающим недели КХЛ

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-14T14:02:21+03:00

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Игрок «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов стал лучшим форвардом 18-ой недели КХЛ.

Аналитический отдел лиги оценил достижения нападающего, сумевшего дважды принести «юлаевцам» победу в овертаймах против рижского «Динамо» и «Сочи». За минувшую неделю он поучаствовал во всех четырех играх уфимской команды. За эти встречи он получил 8 (3 + 5) очков. Любопытно, что все забитые шайбы Бурдасова стали победными для клуба.

Ранее в этом сезоне Антона уже признавали лучшим форвардом самой первой недели. Тогда его результат был более результативным - четыре забитые шайбы в четырех матчах.