В Уфе рабочий получил травму из-за кислородного баллона

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-14T13:23:22+03:00

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61-летний рабочий из Уфы получил травму из-за хлопка кислородного баллона.

По данным уфимского Управления гражданской защиты, инцидент произошел в производственном помещении по улице Кислородной. По предварительной версии, сегодня утром мужчина решил отсоединить трубку от баллона, но не перекрыл подачу газа. В результате произошел мощный хлопок. Мужчина получил травмы.

Сразу после происшествия на место прибыли аварийные службы и медики. Сейчас пострадавший находится в больнице. О состоянии рабочего пока ничего неизвестно.