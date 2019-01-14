В Уфе рабочий получил травму из-за кислородного баллона
Мужчину увезли в больницу
В Уфе случился хлопок кислородного баллона
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61-летний рабочий из Уфы получил травму из-за хлопка кислородного баллона.
По данным уфимского Управления гражданской защиты, инцидент произошел в производственном помещении по улице Кислородной. По предварительной версии, сегодня утром мужчина решил отсоединить трубку от баллона, но не перекрыл подачу газа. В результате произошел мощный хлопок. Мужчина получил травмы.
Сразу после происшествия на место прибыли аварийные службы и медики. Сейчас пострадавший находится в больнице. О состоянии рабочего пока ничего неизвестно.