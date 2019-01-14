В Башкирии разыскивают 14-летнюю Камилу Гарееву
Девочка уже сутки не выходит на связь
В Уфе разыскивают 14-летнюю девочку
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В селе Иглино без вести пропала 14-летняя Камила Гареева. 13 января днем девочка ушла гулять и до сих пор не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам. Добровольцы сделали ориентировки и разослали их по социальным сетям.
Приметы: глаза карие, рост около 155-161 см., волосы длинные темные, возможно собраны в хвост.
Была одета: шапка светлая со снежинкой, куртка синяя, обувь темная.
Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении обратиться по телефону: 8-927-969-89-19.