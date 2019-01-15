Евгения Машко удивила иностранцев откровенным танцем
Теледива опубликовала видео в соцсети
Евгения Машко удивила подписчиков необычным танцем
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Уфимская теледива и мать шестерых детей Евгения Машко на отдыхе в Тайланде удивила иностранцев и супруга откровенным танцем.
Евгения опубликовала видео, на котором он танцует перед супругом, который в этот момент снимает ее на телефон. Теледива то и дело задирает платье, обнажая ноги. В один момент с ней даже попытался потанцевать один местных жителей, но Евгения вежливо показала ему, что этого делать не стоит.
- Не надо никаких додумок. Я танцевала перед мужем, а он решил поснимать на видео. Заранее отвечаю на вопрос про поднятое платье: песок мокрый, танцы босиком, поэтому платье стало мокрое.
Евгения Машко танцует перед супругом в Тайланде