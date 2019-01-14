Радий Хабиров объяснил, почему в Учалах погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-14T11:58:36+03:00

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Радий Хабиров во время оперативного совещания назвал причину, из-за которой житель Учалов расстрелял троих человек и покончил с собой.

- Во всем будет разбираться следствие. Но, насколько я понимаю, все это случилось в состоянии алкогольного опьянения. У нас были долгие каникулы – люди сидели дома и пили, - объяснил Хабиров.

Напомним, что жуткая трагедия разыгралась в Учалах в минувшие выходные. Ранним утром в воскресенье пьяный местный житель расстрелял своих соседей, а после, по предварительной версии, расправился с женой и наложил на себя руки.

Помимо этого, нападавший совершил несколько выстрелелов в таксиста, который довез его до дома. Водителю удалось избежать травм.

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