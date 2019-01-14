Житель Башкирии едва не зарезал собственного брата
Драма разыгралась в Октябрьском
Житель Башкирии едва не зарезал младшего брата
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32-летний житель Октябрського едва не зарезал собственного 28-летнего пьяного брата.
По данным МВД республики, 28-летний житель Октябрьского вернулся домой пьяным. На пороге его встретил отчим, с которым парень начал ругаться. Вскоре на шум пришел 32-летний брат потерпевшего. Между родственниками начался спор. Дошло до того, что старший брат схватил нож и ударил младшего родственника. Полицию на место происшествия вызвала мать мужчин.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело. Пострадавшего брата удалось спасти, а нападавший находится под подпиской о невыезде.