2019-01-14T11:17:26+03:00
Происшествия

Житель Башкирии едва не зарезал собственного брата

Драма разыгралась в Октябрьском
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Житель Башкирии едва не зарезал младшего братаЖитель Башкирии едва не зарезал младшего брата
Изменить размер текста:

32-летний житель Октябрського едва не зарезал собственного 28-летнего пьяного брата.

По данным МВД республики, 28-летний житель Октябрьского вернулся домой пьяным. На пороге его встретил отчим, с которым парень начал ругаться. Вскоре на шум пришел 32-летний брат потерпевшего. Между родственниками начался спор. Дошло до того, что старший брат схватил нож и ударил младшего родственника. Полицию на место происшествия вызвала мать мужчин.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело. Пострадавшего брата удалось спасти, а нападавший находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24