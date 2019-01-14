Житель Башкирии едва не зарезал собственного брата

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-14T11:17:26+03:00

Изменить размер текста: A A

32-летний житель Октябрського едва не зарезал собственного 28-летнего пьяного брата.

По данным МВД республики, 28-летний житель Октябрьского вернулся домой пьяным. На пороге его встретил отчим, с которым парень начал ругаться. Вскоре на шум пришел 32-летний брат потерпевшего. Между родственниками начался спор. Дошло до того, что старший брат схватил нож и ударил младшего родственника. Полицию на место происшествия вызвала мать мужчин.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стражи порядка возбудили уголовное дело. Пострадавшего брата удалось спасти, а нападавший находится под подпиской о невыезде.