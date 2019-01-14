В Башкирии подготовят 71 купель для купания

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-14T10:44:59+03:00

Три из них оборудуют в Уфе

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19 января в Башкирии оборудуют 71 купель для православных.

По данным МЧС республики, три места для купания оборудуют в столице. Уфимские православные смогут поучаствовать в священном обряде сразу в нескольких местах. Первое расположат на озере Кашкадан в Сипайлово. Второе – на озере Солдатском в парке Ивана Якутова. Третью площадку оборудуют на реке Белой в районе уфимской Нижегородки.

На всех площадках Башкирии будут оборудованы специальные пункты МЧС. В них православные смогут переодеться в комфортных условия, отогреться и выпить горячего чая. Полный список мест, где в Башкирии будут установлены купели, можно на сайте МЧС республики.