В Башкирии подготовят 71 купель для купания
19 января в Башкирии оборудуют 71 купель для православных.
По данным МЧС республики, три места для купания оборудуют в столице. Уфимские православные смогут поучаствовать в священном обряде сразу в нескольких местах. Первое расположат на озере Кашкадан в Сипайлово. Второе – на озере Солдатском в парке Ивана Якутова. Третью площадку оборудуют на реке Белой в районе уфимской Нижегородки.
На всех площадках Башкирии будут оборудованы специальные пункты МЧС. В них православные смогут переодеться в комфортных условия, отогреться и выпить горячего чая. Полный список мест, где в Башкирии будут установлены купели, можно на сайте МЧС республики.