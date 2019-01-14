В Башкирии столкнулись «Нива» и «Приора», есть погибшие

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-14T09:57:19+03:00

На трассе в Башкирии столкнулись «Нива» и «Приора»

Изменить размер текста: A A

На трассе в Башкирии столкнулись «Нива» и «Приора», погибли двое.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 41 километре дороги Чишма – Киргиз Мияки. Известно, что за рулем «Нивы» находился 24-летний уфимец, который ехал в сторону Чишмов. «Приорой» управлял 30-летний житель Белебея. Лобовое столкновение произошло по неизвестным пока причинам.

В результате столкновения погибли 58-летняя и 31-летняя пассажирки «Приоры». Остальных пассажиров и водителей автомобилей доставили в больницу.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали пять аварий, в которых погибли три человека, и еще 19 получили травмы.