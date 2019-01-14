Стало известно, когда и сколько жители Башкирии начнут платить за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 08:50 2019-01-14T09:01:02+03:00

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Жители Башкирии получат новые платежки за услуги вывоза твердых бытовых отходов в феврале 2019 года.

Напомним, что с 1 января по всей стране начали действовать новые правила вывоза твердых бытовых отходов. На оперативном совещании Радия Хабирова озвучили, что новые платежные документы жители Башкирии будут получать уже в феврале 2019 года. Соответственно, тогда же они и начнут платить за новые правила вывоза мусора.

- Я озвучивал информацию о тарифах – 70 и 35 рублей с человека. Другие цифры я не приму. Если вам не хватает компетенций, просите меня вмешаться. Прошу больше меня не переспрашивать по этому поводу, - объяснил Хабиров.

В правительстве пообещали, что оплата не будет превышать 70 рублей в месяц с человека. Помимо этого на совещании напомнили, что платежные документы, полученные до февраля, можно считать недействительными.