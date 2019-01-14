Радий Хабиров призвал коммунальщиков готовиться к песчаным бурям

СЕГОДНЯ 08:40 2019-01-14T08:40:52+03:00

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Сегодня, 14 января, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве, врио главы региона Радий Хабиров потребовал от своих подчиненных решить очень важную проблему. Выслушав доклад министра ЖКХ Михаила Киреева о расчистке снега в городах Башкирии, он подчеркнул, что обсуждение снегопадов на уровне правительства должно со временем прекратиться.

- Начинайте уже сейчас готовится к лету, - Заявил он, обращаясь к главам городов. – Мы сейчас со снегом боремся, но обсуждение этого вопроса должно сойти на нет. Это бытовое явление, с которым нормально работающее ЖКХ должно справляться. Для всех глав администраций следующий вызов – это пыль. Особенно для города Уфы. Песчаные бури, которые летом здесь «летают», быть не должно. Я заранее вас предупреждаю, начинайте к этому готовиться, - подчеркнул Хабиров.

Он также отметил, что отнесется к этому вопросу очень скрупулезно и будет спрашивать с каждого главы города персонально.