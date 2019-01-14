2019-01-14T08:07:05+03:00
Спорт

Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

Спортсмен опередил соперников на дистанции в 1000 метров
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Семен Елистратов победил в Чемпионате Европы по шорт-треку на 1000 метровСемен Елистратов победил в Чемпионате Европы по шорт-треку на 1000 метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Олимпийский чемпион Семен Елистратов стал победителем Чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции в 1000 метров.

Соревнования проходили в нидерландском городе Дордрехт. Уфимец показал результат в 1 минуту и 24,624 секунды. Серебряную награду получил спортсмен из Венгрии Лю Шаолинь Сандор с результатом в 1 минуту и 24,702 секунды. Второй представитель России Денис Айрапетян заполучил бронзовую медаль с результатом в 1 минуту и 24,816 секунды.

Эта победа стала для Семена юбилейной. Он стал 10-кратным чемпионом Европы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бабушка годовалой малышки, которая оказалась одна в больнице в Башкирии, вышла на связь
В Уфе отдают в разработку квартал за кинотеатром «Искра»
Расстрелянные в Учалах супруги были известными в районе людьми
Житель Башкирии поехал на чужом авто за выпивкой и угодил в ДТП
«Салават Юлаев» уступил в гостях «Сибири»
Таксист чудом спасся от учалинского стрелка, который убил троих человек
Рейс Уфа-Москва дважды приземлялся в Екатеринбурге из-за плохой погоды
В столкновении двух иномарок в Башкирии погибла 11-летняя девочка
39-летний житель Башкирии обвиняется в изнасиловании 15-летней девочки
Лучшее место для тусовки: в Башкирии школьники оккупировали местный Сбербанк
В уфимской Деме с жилой многоэтажки сходит облицовка
В МЧС по Башкирии предупредили о гололедице и метели
Погода в Башкирии на завтра, 14 января: снова похолодает
Трое детей остались без мамы: стала известна личность женщины, погибшей в ДТП в Стерлитамаке
В Башкирии мужчина убил троих человек, а затем совершил суицид
В Башкирии ищут опасного преступника, который ночью расстрелял семью с двумя детьми
Стали известны подробности аварии в Башкирии, в которой двое погибли, четверо пострадали
Сотрудники ФК «Уфа» застряли в аэропорту
Чипирование животных в Башкирии может стать обязательным
В Башкирии отечественная легковушка въехала в столб, пассажирка погибла
Власти Башкирии определились с новым футбольным стадионом для «Уфы»
В Башкирии в массовой аварии погибли два человека, среди пострадавших двое детей
Кадровые перестановки в Башкирии продолжаются: госкомитет по мониторингу возглавил Денис Булатов
Первоклассница из Уфы продала все свои игрушки, чтобы помочь больной раком маме