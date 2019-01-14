Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-14T08:07:05+03:00

Семен Елистратов победил в Чемпионате Европы по шорт-треку на 1000 метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортсмен опередил соперников на дистанции в 1000 метров

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Олимпийский чемпион Семен Елистратов стал победителем Чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции в 1000 метров.

Соревнования проходили в нидерландском городе Дордрехт. Уфимец показал результат в 1 минуту и 24,624 секунды. Серебряную награду получил спортсмен из Венгрии Лю Шаолинь Сандор с результатом в 1 минуту и 24,702 секунды. Второй представитель России Денис Айрапетян заполучил бронзовую медаль с результатом в 1 минуту и 24,816 секунды.

Эта победа стала для Семена юбилейной. Он стал 10-кратным чемпионом Европы.