Семен Елистратов стал чемпионом Европы по шорт-треку
Спортсмен опередил соперников на дистанции в 1000 метров
Семен Елистратов победил в Чемпионате Европы по шорт-треку на 1000 метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Олимпийский чемпион Семен Елистратов стал победителем Чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции в 1000 метров.
Соревнования проходили в нидерландском городе Дордрехт. Уфимец показал результат в 1 минуту и 24,624 секунды. Серебряную награду получил спортсмен из Венгрии Лю Шаолинь Сандор с результатом в 1 минуту и 24,702 секунды. Второй представитель России Денис Айрапетян заполучил бронзовую медаль с результатом в 1 минуту и 24,816 секунды.
Эта победа стала для Семена юбилейной. Он стал 10-кратным чемпионом Европы.