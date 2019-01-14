2019-01-14T07:14:19+03:00
Происшествия

Расстрелянные в Учалах супруги были известными в районе людьми

Гульсия Хилажева и ее муж побеждали в творческих конкурсах
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жертвы учалинского стрелка были известными в районе людьми. По информации ГТРК «Башкортостан», погибшая от рук пьяного соседа Гульсия Хилажева была лауреатом фестиваля «Башкорт йыры», местного аналога «Песни года». Ее муж Зариф, за жизнь которого борются врачи, является обладателем гран-при телевизионного конкурса «Байык».

Знакомые семьи до сих пор пребывают в шоке от случившегося.

- Очень хорошие люди, веселые. Просто не верится, что это правда, - пишут в соцсетях близкие жертв.

Трагедия, напомним, произошла в селе вчера, 13 января. Пьяный местный житель Артур И. приревновал свою жену и схватился за ружье. Испуганная женщина побежала искать помощи у соседей – супругов Хилажевых. Ревнивец настиг ее в их доме и расстрелял хозяев. Их дети, семилетняя Назгуль и трехлетний Янгир, видели происходящее. К счастью, их стрелок не тронул. Через несколько часов убийцу и его жену нашли мертвыми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 ч.2 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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