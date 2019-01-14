2019-01-14T07:29:42+03:00
Общество

В Уфе отдают в разработку квартал за кинотеатром «Искра»

Разрешение на создание проекта планировки выдали власти города
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Главархитектура Уфы разработает проект планировки и межевания квартала в Октябрьском районе столицы. Разрешение на разработку дала мэрия Уфы. Соответствующий документ выложен в открытый доступ на сайте городской администрации.

Речь идет о территории площадью 8,5 гектаров за кинотеатром «Искра». Сейчас на участке, ограниченном улицами Комсомольская, Архитектора Рехмукова, Мусы Гареева и Рудольфа Нуреева, расположены жилые многоэтажки и строящиеся высотные дома.

На разработку и согласование проекта отводится один год.

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