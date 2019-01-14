2019-01-14T06:22:37+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» уступил в гостях «Сибири»

Победная серия прервалась на первой выездной игре
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Выездная серия игр для «Салавата Юлаева» началась с поражения. Вчера в Новосибирске уфимский клуб уступил «Сибири» со счётом 4:2.

При этом первую шайбу в игре уже на четвертой минуте забросили гости, отличился Линус Умарк. Увы, хозяевам понадобилось чуть меньше пяти минут, чтобы сравнять счет.

Исход игры решился в третьем периоде. В начале последней двадцатиминутки точный бросок Жильбера Брюле компенсировал нападающий «зелёной машины» Владимир Жарков, а затем «юлаевцы» пропустили две безответные шайбы и тем самым прервали свою серию из четырех побед.

Реабилитироваться «Салават» может уже завтра. 15 января команде предстоит выездной матч с «Авангардом».

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